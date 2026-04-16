Βικτόρια Μπέκαμ: «Λύνει» για πρώτη φορά τη σιωπή της και μιλά για την κόντρα με τον Μπρούκλιν – «Προσπαθήσαμε…»

Σε συνέντευξή της στη Wall Street Journal, η Victoria Beckham μίλησε για πρώτη φορά με πιο άμεσο τρόπο σχετικά με την αποξένωση από τον μεγαλύτερο γιο της, Brooklyn Beckham.

Η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls υπογράμμισε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, David Beckham, είχαν πάντα ως προτεραιότητα την προστασία και την αγάπη προς τα παιδιά τους. Όπως ανέφερε, η οικογένεια βρίσκεται επί δεκαετίες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ωστόσο η βασική τους επιδίωξη ήταν να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά τους.

Έμμεσες αναφορές και πρώτη σαφής τοποθέτηση

Παρότι στη συνέντευξη αποφεύγει να κατονομάσει ευθέως τον γιο της, η ίδια προχώρησε σε μια πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση για τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις τους, τονίζοντας ότι οι γονείς «κάνουν πάντα ό,τι καλύτερο μπορούν».

Η ρήξη με τον Μπρούκλιν και οι δημόσιες καταγγελίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Brooklyn Beckham έχει διακόψει την επικοινωνία με την οικογένειά του, εκφράζοντας δημόσια την πρόθεσή του να μην υπάρξει συμφιλίωση. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε τους γονείς του για υπερβολικό έλεγχο στη ζωή του, ενώ έκανε λόγο και για εντάσεις που αφορούν τη σύζυγό του, Nicola Peltz.

Το χάσμα φαίνεται να έχει διευρυνθεί τους τελευταίους μήνες, με το ζευγάρι να μην έχει επικοινωνήσει με τον γιο του από τον περασμένο Μάιο. Μάλιστα, οι νομικοί εκπρόσωποι του Μπρούκλιν και της συζύγου του φέρεται να ζήτησαν κάθε επικοινωνία να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω δικηγόρων.

Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Μπρούκλιν προχώρησε σε μπλοκάρισμα των γονιών του στο Instagram, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε εκτενή επιστολή, στην οποία διατύπωνε σοβαρές κατηγορίες για τη συμπεριφορά τους, αναφερόμενος ακόμη και σε περιστατικά από τον γάμο του.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Βικτόρια Μπέκαμ σημείωσε πως η έντονη δημοσιότητα δεν συνοδεύεται από ενοχές, αλλά αποτέλεσε μια απαιτητική προσαρμογή για την ευρύτερη οικογένεια. Όπως εξήγησε, η ίδια και ο σύζυγός της «πήραν τις οικογένειές τους μαζί σε αυτό το ταξίδι», αναφερόμενη στην πολυετή τους πορεία υπό το βλέμμα των μέσων.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η ανατροφή παιδιών στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή διαφέρει σημαντικά από τα πρώτα χρόνια, επισημαίνοντας πως οι γονείς συνεχίζουν να προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόσφατη αρνητική δημοσιότητα δεν έχει επηρεάσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, υπογραμμίζοντας ότι το κοινό επιλέγει τα προϊόντα της για την ποιότητά τους και όχι λόγω της αναγνωρισιμότητάς της.