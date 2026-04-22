Ο Akylas παρουσιάζει το «Super Ferto» (Βίντεο)

Μια ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» από τον μοναδικό Akyla παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, στο πλαίσιο της σειράς βίντεο της Eurovision «A Little Bit More».

Η διασκευή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 έχει τον απολύτως αντιπροσωπευτικό τίτλο «Super Ferto».

Ο Akylas και το «FERTO» έγιναν ηλεκτρονικό παιχνίδι – Πού είναι διαθέσιμο το «Ferto The Game»

Το τραγούδι «FERTO» του Akyla μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό παιχνίδι με τίτλο «Ferto The Game», προσφέροντας στους θαυμαστές του έναν νέο, διαδραστικό τρόπο να έρθουν σε επαφή με τη φετινή συμμετοχή. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παιχνιδιού ανέλαβε εξ ολοκλήρου το Τμήμα Social Media της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της προώθησης της ελληνικής συμμετοχής.

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ

Ο Akylas και το τραγούδι «FERTO» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι! Πρόκειται για ένα arcade game, τύπου endless runner, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντά στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026!

Το FERTO ΤΗΕ GAME παρουσιάστηκε σε arcade παιχνιδομηχανή στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής Press Day της Eurovision, και η υποδοχή του ήταν ενθουσιώδης. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το https://eurovision.ert.gr/fertothegame/ για desktop και φορητές συσκευές.

