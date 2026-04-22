Πεζεσκιάν: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και ο αποκλεισμός λιμένων αποτελούν το κύριο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν
Η παραβίαση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων και οι απειλές είναι τα κύρια εμπόδια για «γνήσιες διαπραγματεύσεις», λέει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.
«[Ο] κόσμος βλέπει την ατελείωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων», λέει, μία ημέρα μετά την παράταση της εκεχειρίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
