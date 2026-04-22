Ρία Ελληνίδου: Η αντίδραση στη μεταμφίεση του Ραφαηλίδη και η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη μίλησε η Ρία Ελληνίδου, με αφορμή τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τη σάτιρα προς το πρόσωπό της, τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη της για τα ζώα.

Η Ρία Ελληνίδου σχολίασε με ιδιαίτερο χιούμορ την εμφάνιση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ο οποίος την ενσάρκωσε στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar».

«Ήταν τέλειος και γέλασα πάρα πολύ. Μου άρεσε ιδιαίτερα ο τρόπος που προσπάθησε να αποδώσει το νάζι και την τσαχπινιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας να απολαμβάνει τη μεταμφίεση.

Η ισορροπία στην προσωπική ζωή και η δημιουργικότητα

Η τραγουδίστρια, η οποία τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αναφέρθηκε στη σημασία της προσωπικής ευτυχίας για την επαγγελματική της πορεία. Τόνισε πως τα πάντα στη ζωή της περιστρέφονται γύρω από την τέχνη της.

Σημείωσε πως όταν υπάρχει ηρεμία και σταθερότητα στα προσωπικά, αυτό λειτουργεί ως «καύσιμο» για περισσότερη φαντασία και δημιουργικότητα στο τραγούδι.

Η αγάπη για τα ζώα και η «ένσταση» για τα ερπετά

Με αφορμή το γεγονός ότι ο σύντροφός της διατηρεί φίδια ως κατοικίδια, η Ρία Ελληνίδου ξεκάθαρισε τις δικές της προτιμήσεις στο ζωικό βασίλειο. Δήλωσε λάτρης των σκύλων, ενώ αποκάλυψε πως τρέφει μια ιδιαίτερη αδυναμία στις καμηλοπαρδάλεις.

Παρά τη γενικότερη αγάπη της για το περιβάλλον, παραδέχθηκε πως τα φίδια δεν συγκαταλέγονται στα αγαπημένα της είδη, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις από τα εξωτικά κατοικίδια του συντρόφου της.