«Σ’ αγαπάμε»: Το τρυφερό μήνυμα των Μπέκαμ για τα γενέθλια του γιου τους Μπρούκλιν μετά τον δημόσιο τσακωμό

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ επέλεξαν να βάλουν προσωρινά στην άκρη την πολυσυζητημένη οικογενειακή διαμάχη και να ευχηθούν στον γιο τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ, για τα γενέθλιά του.

Αρχικά ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε ένα τρυφερό throwback στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο ποζάρει αγκαλιά μαζί με τη Βικτόρια και τον τότε μικρό Μπρούκλιν μέσα σε πισίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είκοσι επτά σήμερα», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji συγκινημένων ματιών και μια λευκή καρδιά. «Χρόνια πολλά, Bust, σ’ αγαπάμε».

Επίσης ανήρτησε ο Ντέιβιντ και δεύτερη ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου εμφανίζεται ο ίδιος με τον μικρό Μπρούκλιν και έχει γράψει μία παρόμοια λεζάντα: «Χρόνια πολλά Bust. Αγάπη x».

Σημειώνεται ότι το «Buster» είναι παρατσούκλι που χρησιμοποιεί ο Ντέβιντ Μπέκαμ για τον πρωτότοκο γιο του και το έχει και τατουάζ στον λαιμό του. «Πάντα αποκαλούσα τον Μπρούκλιν Buster από την ημέρα που γεννήθηκε», είχε εξηγήσει στο παρελθόν.

Ευχές γενεθλίων έστειλε και η Βικτόρια Μπέκαμ, όπου δημοσίευσε μία φωτογραφία της με τον Μπρούκλιν όταν ήταν νήπιο, την οποία την συνόδευσε από μια σειρά από emoji καρδιές και έγραψε:

«Χρόνια πολλά για τα 27α γενέθλιά σου Μπρούκλιν, σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ εξέφρασε δημόσια διάφορες κατηγορίες κατά των γονιών του, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Οι γονείς του, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κάνει δημόσιο σχόλιο για τη διαμάχη.