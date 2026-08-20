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Πρόβλημα υγείας για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου – Ακυρώνει τις συναυλίες του

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών του – Το μήνυμα που έστειλε στους θαυμαστές του.

Πρόβλημα υγείας για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου – Ακυρώνει τις συναυλίες του
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του λόγω επίμονης πνευμονίας. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:14

Την ακύρωση των προγραμματισμένων καλοκαιρινών συναυλιών του ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έκανε γνωστό την Πέμπτη (20/8), μέσω ανάρτησης στα social media, ότι ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό διάστημα από επίμονη πνευμονία, η οποία δεν του επιτρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα των εμφανίσεών του.

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε προγραμματισμένες συναυλίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του, ωστόσο πλέον αναγκάζεται να διακόψει τις εμφανίσεις του μέχρι να αναρρώσει.

Το μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Μέσα από την ανακοίνωσή του, ο τραγουδιστής εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει την περιοδεία του, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει σύντομα κοντά στο κοινό του.

«Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα κύμα μηνυμάτων από θαυμαστές του, οι οποίοι του ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στη σκηνή.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των εμφανίσεών του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σκοπεύει να συναντήσει ξανά σύντομα το κοινό του.

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