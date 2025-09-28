Βασίλης Μπισμπίκης: Χαμογελαστός σαν να μην συμβαίνει τίποτα στην Ναταλία Γερμανού λίγες ώρες αφότου πήρε σβάρνα τα ΙΧ στη Φιλοθέη

Με καλή διάθεση σαν μην έχει συμβεί τίποτα εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες αφότου πήρε σβάρνα παρκαρισμένα ΙΧ στην Φιλοθέη.

Στη συνέντευξή του το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν ιδιαίτερα ευθιάθετος, μίλησε για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια της υγείας του, αλλά και τα επαγγελματικά του σχέδια για τον χειμώνα με ιδιαίτερη αναφορά στις νέες παραστάσεις της μεγάλης του επιτυχίας «Ανθρωποι και ποντίκια».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο γνωστός ηθοποιός, για άγνωστη αιτία μέχρι τώρα, οδηγώντας το αυτοκίνητο του στη Φιλοθέη προκάλεσε σημαντικές φθορές σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα.

Θα οδηγηθεί αύριο (29/9) στο αυτόφωρο καθώς με τον νέο ΚΟΚ η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.