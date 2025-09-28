Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί από σφοδρή σύγκρουση δυο ΙΧ – Το ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (Εικόνα)

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους, αυτή την φορά στην Ναύπακτο όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά το απόγευμα της Κυριακής (28/9).

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο. Από το σφοδρό τροχαίο δύο άτομα έχασαν την ζωή τους καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος τους αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό τους.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος το ένα όχημα και συγκεκριμένα αυτό που είχε μέσα ένα ζευγάρι, το οποίο είχε κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση τη Ναύπακτο.

Οι τρεις τραυματίες αφού απεγκλωβίστηκαν, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο με δύο από αυτούς να υποκύπτουν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.