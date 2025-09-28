Βασίλης Μπισμπίκης: Αύριο στο αυτόφωρο ο γνωστός ηθοποιός – Προκάλεσε ζημιές σε 3 οχήματα και μία γκαραζόπορτα

Ο γνωστός ηθοποιός και σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη για σοβαρές ζημιές που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε σταθμευμένα οχήματα στην Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο γνωστός ηθοποιός, για άγνωστη αιτία μέχρι τώρα, οδηγώντας το αυτοκίνητο του στο σημείο προκάλεσε σημαντικές φθορές σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα.

Θα οδηγηθεί αύριο στο αυτόφωρο καθώς με τον νέο ΚΟΚ η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Μετά από καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ., ο Βασίλης Μπισμπίκης τοποθετήθηκε στην λίστα αναζητήσεων της αστυνομίας. Η Τροχαία το έψαξε στο σπίτι και το θέατρο που εργάζεται και τελικά ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο οικείο τμήμα.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.