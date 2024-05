Ο βασιλιάς Κάρολος έχοντας δίπλα του την Καμίλα, αποκάλυψε το πρώτο επίσημο πορτρέτο του μετά από την στέψη του στις 6 Μαΐου 2023 στο Αββαείο του Ουέστμινστερ. Αναμφίβολα, ήταν αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτό που περίμενε τόσο ο βρετανικός λαός όσο και ο ίδιος μάλλον, ενώ η αντίδρασή του την στιγμή που το αντικρίζει έγινε viral και κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Δείτε παρακάτω το πορτρέτο του:

Αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι royal fans και ενδεχομένως και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος, ήταν ένα πορτρέτο σχεδιασμένο με τέτοια λεπτομέρεια και προσοχή που να θυμίζει οριακά φωτογραφία. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης του, Jonathan Yeo, φαίνεται ότι είχε τελείως διαφορετική άποψη με τον πίνακα τελικά μετά από τα αποκαλυπτήρια του να συγκεντρώνει πληθώρα σχολίων. Συγκεκριμένα, το κόκκινο χρώμα είναι αρκετά έντονο, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι εμπνεύστηκε από το κόκκινο χρώμα της στολής συνταγματάρχη της Ουαλικής Φρουράς που ο Κάρολος φορούσε στη στέψη του.

Η κάμερα όπως ήταν λογικό κατέγραψε το στιγμιότυπο που ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει το πορτρέτο του, με το βίντεο να κάνει το γύρο του Διαδικτύου. Οι χρήστες του X (πρώην Twitter) παρατήρησαν την αντίδρασή του τη στιγμή που το αντικρίζει, ενώ όπως φαίνεται σοκαρίστηκε από την μορφή του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

He freaked out when he saw himself. pic.twitter.com/u7w04OAlDh