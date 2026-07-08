DARA: “Ήμουν στο τσακ να παραιτηθώ από τη Eurovision” – Πώς άλλαξε γνώμη

Η DARA, η φετινή νικήτρια της Eurovision, έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο MAD TV και μίλησε για τον διαγωνισμό τραγουδιού. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σκέφτονταν να κάνει πίσω, ωστόσο ο σύζυγός της ήταν δίπλα της και δεν την άφησε να μην συμμετάσχει όταν εκείνη είχε αμφιβολίες.

“Νομίζω ότι το άγχος υπήρξε ένα τεράστιο κομμάτι όλων αυτών. Και το να ψάχνω βαθιά μέσα μου… όχι ακριβώς για τους «δαίμονές» μου, αλλά για τα πράγματα που φοβάμαι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι νέοι, σύγχρονοι δαίμονες. Είναι το άγχος, η ντροπή, το να βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον χαοτικό χώρο. Προχωράμε τόσο γρήγορα με τα social media, με όλα όσα κάνουμε. Ο κόσμος περιστρέφεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που μερικές φορές χρειάζεται απλώς να κάνεις ένα βήμα πίσω και να παρατηρήσεις. Να πεις: «Εντάξει, αυτό είναι που συμβαίνει”, είπε αρχική η DARA.

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“Και να ανακαλύψεις πού βρίσκονται οι αδυναμίες σου. Τι υπάρχει στις σκιές σου. Γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει και μια σκοτεινή πλευρά, μια «σκιά». Και αν βάζεις πίσω σου όλα όσα δεν σου αρέσουν στον εαυτό σου, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στην επιφάνεια και θα σε τρομάξουν. Γι’ αυτό χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να επικοινωνήσεις με τον εαυτό σου και να πεις: «Εντάξει. Αυτό δεν μου αρέσει σε εμένα, αλλά πρέπει να μάθω να αγαπώ και αυτή την πλευρά μου». Και η αγάπη είναι η απάντηση. Είναι το μεγαλύτερο κλειδί που έχω βρει. Και μέχρι σήμερα με έχει οδηγήσει μόνο σε καλά πράγματα, δόξα τω Θεώ”, ανέφερε στη συνέχεια η DARA.

“Μπορείς να θυμηθείς μια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία χρειάστηκε να κάνεις αυτή την επιλογή ανάμεσα στην αγάπη και το άγχος“, ρώτησε η δημοσιογράφος με την DARA να απαντά: “Εννοώ, ίσως όταν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη Eurovision. Όχι, όχι να εγκαταλείψω τη Eurovision — στην πραγματικότητα δεν ήθελα ποτέ να τα παρατήσω. Αλλά, ίσως, να κάνω λίγο πίσω. Και ξέρεις ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου”. Οπότε, η αγάπη είναι η απάντηση. Εκείνος ήταν που πραγματικά με ώθησε προς τη Eurovision, και μάλιστα δύο φορές. Επέμενε πάρα πολύ. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να φωνάζει. Κι όμως, μου φώναζε: «Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις. Θα κερδίσεις τη Eurovision». Κι εγώ ήμουν κάπως: «Μάλιστα, κύριε, εντάξει. Τότε θα πάω». Και, ναι… η αγάπη είναι η απάντηση».