Τζένιφερ Λόρενς: «Απαράδεκτη γενοκτονία στη Γάζα»

Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια της μεγάλης οθόνης Τζένιφερ Λόρενς καταδίκασε σήμερα «την απαράδεκτη (…) γενοκτονία» που διαπράττεται στη Λωρίδα της Γάζας και επέκρινε την αμερικανική πολιτική για την έλλειψη «ακεραιότητάς» της, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν στην Ισπανία.

«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια γενοκτονία και είναι απαράδεκτο», απάντησε η 35χρονη ηθοποιός, όταν ρώτησαν τη γνώμη της σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προτού παραλάβει το τιμητικό βραβείο Donostia.

«Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά», συνέχισε η ίδια, προτού αναφερθεί επίσης στην κατάσταση στη χώρα της.

«Αυτό που με θλίβει τόσο πολύ είναι ότι αυτή η έλλειψη σεβασμού και ο τρέχων διάλογος στην αμερικανική πολιτική θα γίνουν κάτι το φυσιολογικό για εκείνα, θέλω να πω, για τους νέους που ψηφίζουν τώρα στην ηλικία των 18 ετών», συμπλήρωσε η διάσημη ηθοποιός.

«Θα τους φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το ότι η πολιτική δεν έχει καμία ακεραιότητα. Οι πολιτικοί ψεύδονται, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν αγνοείς τι συμβαίνει στην μία πλευρά του κόσμου, δεν θα αργήσει αυτό να συμβεί επίσης στη δική σου πλευρά», υποστήριξε η Λόρενς, χωρίς να κατονομάσει κανέναν.

Η βραβευθείσα με Όσκαρ το 2013 για την ταινία “Οδηγός Αισιοδοξίας” εξέφρασε τη λύπη της που οι δηλώσεις της ή εκείνες συναδέλφων της σε θέματα της επικαιρότητας το μόνο που κάνουν είναι να «ρίχνουν λάδι στη φωτιά», ενώ τα ζητήματα του δημόσιου διαλόγου θα έπρεπε, σύμφωνα με την ίδια, να επιλύονται από τους «εκλεγμένους αντιπροσώπους».

Η προβολή της τελευταίας ταινίας της Τζένιφερ Λόρενς “Die My Love”, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Λιν Ράμσεϊ, που παρουσιάστηκε τον Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών, θα συνοδεύσει την απονομή του βραβείου Donostia, σε αυτήν την 73η έκδοση του Φεστιβάλ.