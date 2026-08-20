Τζένη Μπότση: Ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ στις καλοκαιρινές διακοπές της στα 54 της – Φωτογραφία

Η Τζένη Μπότση επέλεξε γι άλλη μια φορά για τις καλοκαιρινές της διακοπές την Ικαρία, καθώς το νησί αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς. Η ηθοποιός, έχοντας ολοκληρώσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ετοίμασε τις βαλίτσες της και ταξίδεψε μαζί με την κόρη της, Αλίκη, προκειμένου να απολαύσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Μαμά και κόρη περνούν αρκετό χρόνο στη θάλασσα, κάνουν τις βουτιές τους και γεμίζουν τις ημέρες τους με παιχνίδι και όμορφες στιγμές. Η Τζένη Μπότση, μάλιστα, φροντίζει να μοιράζεται κατά διαστήματα φωτογραφίες από τις διακοπές τους με τους followers της στο Instagram.

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Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε πρόσφατα η Τζένη Μπότση ήταν και μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει εντελώς άβαφη. Χωρίς ιδιαίτερο styling και με το φυσικό της look, η 54χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και δείχνει να έχει αφήσει για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.