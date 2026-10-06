Δύσκολες ώρες για την Κατερίνα Στικούδη – Πέθανε ο πατέρας της

Η Κατερίνα Στικούδη βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας, Νίκος Στικούδης. Ο πατέρας της τραγουδίστριας αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του την οικογένειά του στην οποία και ο ίδιος είχε τεράστια αδυναμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη (8/10) η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

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“Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου ότι τον αγαπώ πολύ και στη μαμά μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Τον αγαπώ πολύ και θέλω να είναι γερός. Πολλές φορές αναβάλλουμε πράγματα, νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι για πάντα. Πρέπει να τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι, να το κάνουμε να μην πούμε ‘αύριο θα πάω να τους δω’. Συγγνώμη αν το μαύρισα λίγο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο”, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.