Δείτε την Άντζυ Σαμίου μετά από χρόνια ξανά επί σκηνής να ερμηνεύει το «Παράλληλη Αγάπη» (βίντεο)

Μετά από χρόνια, η Άντζυ Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή και απέδειξε πως κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέβηκε με άνεση στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, στο πλαίσιο της μουσικής βραδιάς αλληλεγγύης «Διαλέγω Εσένα», και ερμήνευσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, την «Παράλληλη Αγάπη».

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Το κοινό τραγούδησε μαζί της, σε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή, με τη βραδιά να έχει έναν ιδιαίτερο σκοπό: τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.

Η Άντζυ Σαμίου απέχει τα τελευταία χρόνια από τα μουσικά δρώμενα, ωστόσο, όταν πρόκειται για έναν καλό σκοπό και της ζητείται να βοηθήσει, δηλώνει «παρούσα».

Η φιλανθρωπική συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χρήστος Σαντικάι, η Εβίτα Σερέτη και η Γιώτα Τρέλη.

Μια βραδιά μουσικής και αλληλεγγύης, με την επιστροφή της Άντζυ Σαμίου στη σκηνή να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η «Παράλληλη Αγάπη» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1999, μέσα από το άλμπουμ «Δίδυμη Ψυχή», με τη μουσική να υπογράφει ο Κώστας Μηλιωτάκης και τους στίχους η Σμαρούλα Μαραγκουδάκη. Το τραγούδι, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της Άντζυ Σαμίου.