Σύννεφα ανησυχίας φαίνεται να συγκεντρώνονται γύρω από τον Τζάστιν Μπίμπερ, καθώς ένας από τους παλαιότερους και πιο έμπιστους συνεργάτες του να εκφράζει δημόσια την έντονη ανησυχία του για την πιθανή εμπλοκή του διάσημου τραγουδιστή σε μια «σέχτα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, ο Ράιαν Γκουντ, συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του επιτυχημένου brand ένδυσης του Μπίμπερ, «Drew House», έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον τραγουδιστή για περισσότερο από έναν χρόνο, πηγή της απομάκρυνσης φέρεται να είναι η αυξανόμενη επιρροή που ασκεί στον τραγουδιστή ο πάστορας Τζούντα Σμιθ.

Πηγές από το περιβάλλον των δύο ανδρών αναφέρουν ότι η ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε όταν ο Ράιαν Γκουντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την Churchome, μια χριστιανική εκκλησία με έδρα το Σιάτλ, η οποία έχει γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα στους κύκλους των διασήμων και στην οποία ηγείται ο αμφιλεγόμενος πάστορας Τζούντα Σμιθ.

Ο Ράιαν Γκουντ, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε όχι μόνο στενός φίλος αλλά και road manager του Τζάστιν Μπίμπερ, φέρεται να πιστεύει ότι η συγκεκριμένη εκκλησία λειτουργεί με χαρακτηριστικά αίρεσης και ότι η στενή σχέση που έχει αναπτύξει ο τραγουδιστής με τον πάστορα υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας για την απομάκρυνσή τους.

Η ανησυχία του Ράιαν Γκουντ δε φαίνεται να είναι αβάσιμη, καθώς άτομα από το περιβάλλον του Τζάστιν Μπίμπερ αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «παράξενη»: ενέταξε τον Τζούντα Σμιθ στο διοικητικό συμβούλιο του «Drew House».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε ερωτηματικά και προβληματισμό, δεδομένου ότι ο πάστορας δεν διαθέτει καμία προηγούμενη εμπειρία στον απαιτητικό χώρο των επιχειρήσεων και της μόδας. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε τις υποψίες για την αυξανόμενη επιρροή του πάστορα στις επαγγελματικές αποφάσεις του τραγουδιστή.

Χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες, η ανησυχία του στενού φίλου του τραγουδιστή υπογραμμίζει μια γενικότερη αίσθηση προβληματισμού που φαίνεται να υπάρχει στον στενό του κύκλο σχετικά με την πορεία που έχει πάρει η ζωή του τον τελευταίο καιρό.

Η είδηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στους θαυμαστές του Τζάστιν Μπίμπερ και στα μέσα ενημέρωσης, καθώς η πιθανή εμπλοκή ενός τόσο δημοφιλούς καλλιτέχνη σε μια «αίρεση» αποτελεί ένα σοβαρό και ανησυχητικό ζήτημα.

