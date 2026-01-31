Τσουβέλας: «Μπορεί να ασχοληθώ με την πολιτική»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθεί με την πολιτική, τονίζοντας ότι ήδη γίνονται κάποιες κουβέντες γύρω από αυτό. Ο γνωστός κωμικός μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχει αναγγείλει τον σχηματισμό νέου κόμματος.

Ο Τσουβέλας τόνισε πως «ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι» και σχολίασε την πρόθεση του να ασχοληθεί με τα κοινά: «Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την πολιτική. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, που είμαστε μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να μας αδικεί και να κατεβαίνουμε σε πορείες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τα κοινά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κωμικός διευκρίνισε ότι το «πολιτεύομαι» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει βουλευτής: «Πολιτεύομαι σημαίνει ότι μπορείς να κατέβεις κάπου και να μιλήσεις ανοιχτά για ένα θέμα. Ναι, μου έχει γίνει ήδη πρόταση και δεν το έχω κρύψει».

Παράλληλα, ανέφερε πως το timing δεν είναι ακόμη ιδανικό: «Ίσως δεν είναι το κατάλληλο timing να μπω. Γιατί, αν μπω και ασχοληθώ με κάτι, θα το έκανα με την ψυχή μου, την καρδιά μου και μ’ όλη μου την ενέργεια. Τώρα δεν μπορώ να γίνω χίλια κομμάτια».

Σχετικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σχολίασε: «Εγώ διαφώνησα στο κομμάτι των αμβλώσεων, είχα πει κιόλας, αφήστε λίγο να δούμε γιατί η ίδια η κυρία Καρυστιανού είπε ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις της. Είναι λογικό να πάρει μεγάλη έκταση, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο παγκοσμίως, όχι μόνο στην πατρίδα».