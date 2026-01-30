Δημοσκόπηση MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους «βλέπει» την Μαρία Καρυστιανού ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας

Τα ευρήματα από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το Open δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής (30.01).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου ένας στους τρεις αναποφάσιστους (33,3%) εκτιμά ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και να κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027.

Στην ίδια κατηγορία ψηφοφόρων, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 14,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί σε μικρότερο ποσοστό.

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, που προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στην ερώτηση «ποιο κόμμα μπορεί να συσπειρώσει ψηφοφόρους αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και να αποτελέσει κύριο αντίπαλο με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές», τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

30,6% απαντά «το νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού»

20,4% επιλέγει «κανένα»

19,1% «το νέο κόμμα Τσίπρα»

17,8% «το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη»

Η δημοσκόπηση αναλύει επίσης τις απαντήσεις ανά πολιτικό χώρο. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το κόμμα υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της ΝΔ, ενώ το 16,7% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% τη Μαρία Καρυστιανού.

Συνολικά, τα στοιχεία της MRB δείχνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού κερδίζει έδαφος κυρίως μεταξύ των αναποφάσιστων, ενώ η πολιτική της παρουσία αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών.