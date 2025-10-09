Τομ Χανκς: Η εμφάνιση του ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral – Δείτε τις φωτογραφίες

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν αντίκρισαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Χόλιγουντ, τον Τομ Χανκς, να χρησιμοποιεί το μετρό για τις μετακινήσεις του στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με αναφορές της «Daily Mail», ο πρωταγωνιστής του «Forrest Gump» επέλεξε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ένα μέσο που χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες Νεοϋορκέζοι. Οι συνεπιβάτες του στο βαγόνι εξεπλάγησαν βλέποντας τον σταρ να στέκεται όρθιος δίπλα στην πόρτα, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης.

Ο Τομ Χανκς φορούσε ένα χακί μπουφάν πάνω από ένα σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι, ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ και διαφανή γυαλιά. Ωστόσο, το πιο «κρυπτικό» στοιχείο του ήταν η προστατευτική μάσκα που έκρυβε μεγάλο μέρος του προσώπου του.

Παρόλο τον ινκόγκνιτο χαρακτήρα της εμφάνισης, ο διάσημος ηθοποιός έδειχνε άνετος και ήρεμος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, παρατηρώντας γύρω του. Παρά τη μάσκα, μερικοί παρατηρητικοί επιβάτες κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν.

Ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφίες του ηθοποιού, οι οποίες κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο, καθιστώντας την απλή μετακίνηση του Τομ Χανκς ένα viral γεγονός.

Ο Τομ Χανκς, αν και διαθέτει την οικονομική ευχέρεια για οποιοδήποτε ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, συγκαταλέγεται σε εκείνους τους διασήμους, όπως και ο Χάρισον Φορντ, που κατά καιρούς έχουν επιλέξει το μετρό ως τον πιο πρακτικό τρόπο για να κινηθούν στο πυκνοκατοικημένο Μανχάταν, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως «άνθρωπος του λαού».

