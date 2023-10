Η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται στην Ηλεία για τα γυρίσματα της ταινίας «Maria by Callas» στην οποία πρωταγωνιστεί. Η χολιγουντιανή σταρ έμεινε σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής και φεύγοντας θέλησε με έναν… ιδιαίτερο τρόπο να ευχαριστήσει το προσωπικό για τις παροχές και την ξεκούραστη διαμονή που είχε.

Δείτε παρακάτω το χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η Αντζελίνα Τζολί φεύγοντας από το ξενοδοχείο:

Γενικότερα, η Αντζελίνα Τζολί είναι γνωστή για τους καλούς της τρόπους και έτσι πριν αποχωρήσει από το ξενοδοχείο και συνεχίσει σε άλλη περιοχή τα γυρίσματα για την ταινία στην οποία υποδύεται την Μαρία Κάλλας, άφησε το παραπάνω σημείωμα.

Τι γράφει:

Όπως είναι λογικό όλοι συμφώνησαν πως ήταν μία πολύ ευγενική κίνηση από μέρους της, χωρίς ωστόσο να γίνει εύκολα κατανοητό τι ακριβώς γράφει.

Ωστόσο, έπειτα από ώρες προσπάθειας σύμφωνα με την εκπομπή “Πρωίαν σε είδον”, η αγαπημένα ηθοποιός τελικά έγραψε: “Thank you for a restful stay at your beautiful resort. The “Maria” cast had a lovely time here!, που στα ελληνικά σημαίνει: “Σας ευχαριστούμε για μια ξεκούραστη διαμονή στο όμορφο θέρετρό σας. Το καστ της ταινίας “Maria” πέρασε υπέροχα εδώ”.

Υπενθυμίζεται ότι τα γυρίσματα θα διαρκέσουν περίπου 8 εβδομάδες, ενώ θα πραγματοποιηθούν σε 4 χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία και την Ουγγαρία. Η χολιγουντιανή σταρ φυσικά υποδύεται την Μαρία Κάλλας, δείχνοντας διάφορες πτυχές της ζωής της καθώς και τις τελευταίες της στιγμές στο Παρίσι.

