Η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) θα υποδυθεί την μεγαλύτερη λυρική τραγουδίστρια του 20ου αιώνα Μαρία Κάλλας στη νέα ταινία του Χιλιανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού Πάμπλο Λαρέν (Pablo Larraín).

Βασισμένη σε αληθινές μαρτυρίες, η ταινία «Maria» ξετυλίγει την πολυτάραχη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της κορυφαίας σοπράνο και εστιάζει στις τελευταίες ημέρες της στο Παρίσι την δεκαετία του 1970. Το σενάριο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από την απεργία της Ένωσης Σεναριογράφων (WGA) είναι του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

The first two images of Angelina Jolie as famed diva Maria Callas in Pablo Larrain‘s upcoming biopic 'Maria' have been revealed:https://t.co/2XPDlQCvXq