«Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»: Πάγωσε η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας – Τι συνέβη

Νέα δεδομένα προέκυψαν σχετικά με την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της cult σειράς του Αλέξανδρου Ρήγα, «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;». Όπως αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή «Buongiorno», η προγραμματισμένη πρεμιέρα μετατίθεται.

Πιο αναλυτικά, ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε δημιουργικά ή οικονομικά προβλήματα, αλλά σε τεχνικές δυσκολίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η διαδικασία ολοκλήρωσης του μοντάζ της ταινίας δεν έχει προχωρήσει στον ρυθμό που είχε αρχικά υπολογιστεί. Πρόκειται για ένα χρονοβόρο και απαιτητικό στάδιο που πρέπει να ολοκληρωθεί με προσοχή, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών του κοινού.

«Επικοινώνησα χθες με τον Αλέξανδρο και μου είπε ότι και αυτός και η εταιρεία παραγωγής το εξετάζουν. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες περιμένουν οι συντελεστές να τους ανακοινωθεί η επίσημη πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι δεν τους βγήκε η ταινία στους χρόνους όπως έπρεπε στο μοντάζ», είπε ο Άρης Καβατζίκης.

Όπως είναι λογικό, η απουσία επίσημης ανακοίνωσης για την νέα ημερομηνία έχει δημιουργήσει σύγχυση τόσο στο κοινό, που περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή των αγαπημένων του χαρακτήρων, όσο και στους ίδιους τους συντελεστές.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: