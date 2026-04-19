Μαριλού Κατσαφάδου – Tο βιογραφικό της ταλαντούχας ηθοποιού

Η Μαριλού Κατσαφάδου αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες και πολλά υποσχόμενες ηθοποιούς της γενιάς της, έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τις ερμηνείες της στο θέατρο και την τηλεόραση. Φέτος, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει και το ταλέντο της στις μεταμορφώσεις, καθώς θα την απολαύσουμε στον νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές της

Η Μαριλού Κατσαφάδου γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1987 και είναι σήμερα 39 ετών. Η καταγωγή της είναι από την Αρεόπολη Λακωνίας, έναν τόπο στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία, λόγω του ότι και ο πατέρας της κατάγεται από την Μάνη.

Ακολουθώντας τα βήματα των γονιών της, η Μαριλού Καταφάδου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργου Αρμένη, από όπου και ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του θεάματος.

Πέρα από την υποκριτική, η ηθοποιός διαθέτει και μουσική παιδεία, έχοντας αναπτύξει δεξιότητες στο τραγούδι (musical, jazz και έντεχνο).

Οι σημαντικότερες συνεργασίες σε θέατρο & τηλεόραση

Στην τηλεόραση, η Μαριλού Κατσαφάδου έχει συμμετάσχει σε δημοφιλείς σειρές, με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη σειρά «Σέρρες» να αποτελεί σταθμό στην καριέρα της, όπου υποδύθηκε τη Χρύσα.

Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις σειρές «Μην Ψαρώνεις», «Ποιος Παπαδόπουλος;» (2022) και το αστυνομικό θρίλερ «Μαύροι Πίνακες».

Στο θέατρο, η πορεία της περιλαμβάνει σημαντικές παραστάσεις και συνεργασίες με γνωστούς δημιουργούς. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της στην τεράστια επιτυχία του Γιώργου Καπουτζίδη «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του», όπου συνεργάστηκε στενά με τον αδικοχαμένο φίλο και συνάδελφό της, Πάνο Νάτση.

Άλλες αξιόλογες θεατρικές της δουλειές περιλαμβάνουν τις παραστάσεις «Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, την κωμωδία «Οικογένεια Τσεκμέ» του Τόλη Παπαδημητρίου, καθώς και στο «Sugar» στο Παλλάς.

Η απώλεια της μητέρας της

Η απώλεια της μητέρας της, της γνωστής ηθοποιού Χριστίνας Βαρζοπούλου, σημειώθηκε ξαφνικά στις 12 Ιουνίου 2021. Το γεγονός αυτό συνέβη ενώ η Μαριλού Κατσαφάδου βρισκόταν σε μια πολύ δημιουργική επαγγελματική φάση, καθώς συμμετείχε στα γυρίσματα της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη. NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Επειδή πριν με ρώτησες πώς είναι που παίζω μαζί με τον πατέρα μου, σκέφτομαι ότι είναι κρίμα που η μαμά μου δε βλέπει που συνεργάζομαι με τον μπαμπά αυτή τη στιγμή. Σαν να τη βλέπω. Θα έκλαιγε και θα ήταν πολύ περήφανη και συγκινημένη για εμάς και χαρούμενη.

Τη σκέφτομαι κάθε μέρα, τη σκέφτομαι συνέχεια. Υπάρχει γύρω μου, μέσα μου, πάνω μου, υπάρχει στις σχέσεις μου, τις φιλίες μου, τα λόγια μου, τους ρόλους μου, το καλημέρα μου και το καληνύχτα μου. Υπάρχει πάντα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, υπάρχει η μαμά μου», έχει δηλώσει η ταλαντούχα ηθοποιός.

Ο γάμος, ο χωρισμός και η σχέση με τον γιο της

Η Μαριλού Κατσαφάδου υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Χρήστο Ζαχαριάδη, γιο της γνωστής ηθοποιού Χριστίνας Τσάφου. Οι δυο τους αποτελούσαν ένα από τα πιο χαμηλών τόνων ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου, ενώ το 2018 απέκτησαν τον γιο τους. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ωστόσο, μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να γίνεται γνωστή στις αρχές του 2024.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια η ηθοποιός σε συνεντεύξεις της, ο χωρισμός τους έγινε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, με απόλυτη προτεραιότητα το παιδί τους. Η σχέση της με τον γιο της, ο οποίος είναι σήμερα περίπου 8 ετών, είναι εξαιρετικά στενή και βασίζεται στην ειλικρίνεια και τον διάλογο.

«Δεν είμαστε ζευγάρι πλέον με τον μπαμπά του Παναγιώτη, όχι, ήταν μικρός όταν χωρίσαμε εμείς. Το πήγαμε απαλά, ήσυχα και ήρεμα. Ήταν και πολύ μικρός ο Παναγιώτης οπότε ήταν κάπως εύκολο. Θεωρώ πως σε όσο πιο μικρή ηλικία συμβεί αυτό, τόσο πιο εύκολη είναι η αλλαγή στη ζωή του και το περιβάλλον του, που αλλάζει και δεν είναι πια τρία άτομα, αλλά δύο και τέλος.

Τα βρήκαμε μεταξύ μας. Είσαι μόνη σου, μεγαλώνεις ένα παιδί και σαφώς πρέπει να είσαι καλά. Δε σταματάει το φλερτ στη ζωή γενικότερα. Αυτό μας κάνει να είμαστε ζωντανές και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με υγεία. Στην παιδική χαρά δεν είναι ανοιχτές οι κεραίες μου, εκεί είμαι η μάνα, δεν καταλαβαίνω τίποτα.

Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Πιστεύω ότι αν οι γονείς είμαστε αποφασισμένοι, σίγουροι και ήρεμοι, η μετάβαση μπορεί να γίνει για το παιδί ομαλά. Ακριβώς γιατί ο καθένας μας πρέπει να είναι και καλά για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως είναι το μεγάλωμα ενός παιδιού», έχει εξηγήσει η Μαριλού Κατσαφάδου.