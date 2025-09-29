Θοδωρής Φέρρης: Θαμώνας του έκανε δώρο γνωστό υγρό πιάτων με το όνομά του – Το βίντεο που έγινε viral

Ο Θοδωρής Φέρρης έγινε πρωταγωνιστής ενός απρόσμενου και άκρως viral περιστατικού το βράδυ του Σαββάτου (27/9), καθώς δέχτηκε ένα μοναδικό δώρο στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου που τραγουδάει, στο «Posidonio».

Αναλυτικότερα, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή, ένας θαμώνας τον πλησίασε και του προσέφερε μία χάρτινη σακούλα.

Το περιεχόμενο της σακούλας ήταν τόσο ευρηματικό, που προκάλεσε άφθονο γέλιο στο κοινό και, κυρίως, στον ίδιο τον Θοδωρή Φέρρη: ένα μπουκάλι από το γνωστό απορρυπαντικό πιάτων που το όνομά του παραπέμπει άμεσα στο επώνυμο του καλλιτέχνη.

«Παιδιά, κοιτάξτε τι μου ‘φερε αυτός! Αυτός εδώ κοιτάξτε τι μου ‘φερε. Δεν πάμε καλά! Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος!», σχολίασε με έκπληξη ο τραγουδιστής και ξέσπασε σε δυνατά γέλια, κρατώντας το απορρυπαντικό ψηλά για να το δουν όλοι.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, όπου έγινε αμέσως viral. Οι χρήστες υποκλίθηκαν στο χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση του τραγουδιστή, τονίζοντας πόσο ακομπλεξάριστος εμφανίστηκε.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: