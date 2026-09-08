Πάμελα Άντερσον: «Ήταν θανατική καταδίκη» – Η διάγνωση με ηπατίτιδα C και τα 10 χρόνια ζωής που της έδιναν

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον φόβο και την αβεβαιότητα που βίωσε μετά τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C, αποκαλύπτοντας πως εκείνη την εποχή πίστευε ότι η ζωή της είχε ημερομηνία λήξης. Η πασίγνωστη ηθοποιός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας της κατά τη διάρκεια του amfAR Gala Venezia 2026, στη Βενετία, όπου τιμήθηκε με το «Βραβείο Θάρρους» της amfAR. Από τη σκηνή της εκδήλωσης και παράλληλα θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε διαθέσιμη αποτελεσματική θεραπεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Πάμελα Άντερσον έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν ότι προσλήφθηκε από τον ιό μέσα μίας βελόνας τατουάζ που είχε μοιραστεί με τον σύζυγό της, Τόμι Λι.

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@vanityfairitalia #VFentertainment ♬ original sound – Vanity Fair Italia #PamelaAnderson prende il microfono all'amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell'articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83

Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω, ενώ αργότερα η Πάμελα Άντερσον πρόσθεσε: “ Μου πήρε ό,τι είχα στην τράπεζα” τονίζοντας πόσο την είχε εξαντλήσει οικονομικά η περιπέτεια της υγείας της. Ωστόσο κλείνοντας την ομιλία της θέλησε να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα αναφέροντας χαρακτηριστικά: “ Στην ομιλία της έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενδυνάμωσης: “Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή… δεν είμαι το κορίτσι που χρειάζεται να το σώσουν”.