Η Taylor Swift αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards 2026 συγκεντρώνοντας τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλον καλλιτέχνη. Με επτά νίκες σε εννέα υποψηφιότητες, έγινε η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία του θεσμού, σύμφωνα με το Variety.

Η κορυφαία ποπ σταρ βρέθηκε στην τελετή συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce, για να παραλάβει το Βραβείο του Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ της Χρονιάς για το «The Life of a Showgirl», το οποίο της απένειμε η Raye.

«Πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ αποπνέει ευτυχία, αυτοπεποίθηση και ελευθερία, γιατί έτσι νιώθω κάθε μέρα στη ζωή μου, χάρη στον αρραβωνιαστικό μου που βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε η ίδια.

«Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλη αυτή την ενέργεια. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το iHeart, αλλά και όσους αγάπησαν το “The Fate of Ophelia”, γιατί το αναδείξατε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας μου, κάτι που φαντάζει τρελό σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η «Swiftmania» χτύπησε κόκκινο όταν η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Alysa Liu ανέβηκε στη σκηνή για να της παραδώσει όχι ένα, αλλά έξι επιπλέον βραβεία.

Μεταξύ αυτών, η σταρ απέσπασε τα Βραβεία του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του Άλμπουμ της Χρονιάς εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό στα iHeartRadio Music Awards στα 41.

«Αν είχα μια ευχή για εσάς, θα ήταν να καλλιεργήσετε το χόμπι και το πάθος σας», είπε η τραγουδίστρια επί σκηνής.

«Δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Δώστε του το δικαίωμα να κάνει λάθη… πιστεύω ακράδαντα, πως ό,τι προσφέρεις στο μυαλό σου, εκείνο το αφομοιώνει. Ό,τι όμως προσφέρεις στο διαδίκτυο, εκείνο θα προσπαθήσει να το σκοτώσει και δεν θέλω κάτι τέτοιο για τα όνειρά σας. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που μου επιτρέψατε να μετατρέψω το χόμπι μου σε αγάπη, σε πάθος, σε όνειρο και τελικά σε καριέρα. Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε αυτή τη διαδρομή για τόσο καιρό», συμπλήρωσε.

Η 13η τελετή απονομής με οικοδεσπότη τον Ludacris, ξεκίνησε με εμφανίσεις της Lainey Wilson και του Alex Warren, ο οποίος απέσπασε το Βραβείο του Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς ενώ κέρδισε και για το Καλύτερο Τραγούδι με το «Οrdinary».

Στη συνέχεια η Miley Cyrus ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό Βραβείο iHeartRadio Innovator.

«Αυτή η εβδομάδα που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Hannah Montana, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σημείωσε η διάσημη τραγουδίστρια.

«Η Hannah Montana με ενέπνευσε τόσο πολύ στη δική μου καριέρα. Ερωτεύτηκα την ιδέα ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια περσόνα που σου δίνει την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να ερμηνεύεις αυθεντικά. Και ότι, μερικές φορές, ο ψεύτικος εαυτός σου μπορεί στην πραγματικότητα να αποκαλύψει τον αληθινό», τόνισε.

Ο John Mellencamp τιμήθηκε με το Βραβείο Icon, το οποίο του απένειμε η κόρη του Teddy ενώ στη συνέχεια ο θρύλος της ροκ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει τα εμβληματικά «Jack & Diane» και «Pink Houses».

Η Kehlani παρουσίασε μια ιδιαίτερη εκτέλεση του «Folded» σε ένα σκηνικό που θύμιζε πλυντήριο ρούχων, ενώ η Raye έδωσε ένα πρώτο δείγμα του νέου της άλμπουμ, τραγουδώντας το «Where Is My Husband!».

Η βραδιά απογειώθηκε με τη κοινή εμφάνιση των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue, οι οποίες παρουσίασαν μια συλλογή των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, προμηνύοντας την επικείμενη καλοκαιρινή τους συνεργασία επί σκηνής.

Η αυλαία έπεσε με τον Ludacris ο οποίος άφησε το μικρόφωνο του παρουσιαστή και έκλεισε το σόου με τα «Rollout (My Business)», «My Chick Bad» και «Money Maker».

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων

Album of the Year: «The Life of a Showgirl», Taylor Swift

Pop Album of the Year: «The Life of a Showgirl», Taylor Swift

Alternative Album of the Year: «I Barely Know Her», sombr

Song of the Summer: «I Just Might», Bruno Mars

Breakthrough Artist of the Year: Alex Warren

iHeartRadio Innovator Award: Miley Cyrus

iHeartRadio Icon Award: John Mellencamp

iHeartRadio Landmark Award: Ludacris

Song of the Year: «Ordinary», Alex Warren

Artist of the Year: Taylor Swift

Pop Artist of the Year: Sabrina Carpenter

Pop Song of the Year: «The Fate of Ophelia», Taylor Swift

Pop Best New Artist: Alex Warren

Duo/Group of the Year: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

Best Collaboration: «APT.», ROSÉ και Bruno Mars

Country Song of the Year: «Good News», Shaboozey

Country Artist of the Year: Morgan Wallen

Best New Artist (Country): Ella Langley

Hip-Hop Song of the Year: «luther», Kendrick Lamar και SZA

Hip-Hop Artist of the Year: Kendrick Lamar

Best New Artist (Hip-Hop): Real Boston Richey

R&B Song of the Year: «Folded», Kehlani

R&B Artist of the Year: Chris Brown

R&B Best New Artist:Leon Thomas

World Artist of the Year: MOLIY

Alternative Song of the Year: «Ensenada», Sublime

Alternative Artist of the Year:Twenty One Pilots

Alternative Best New Artist:sombr

Rock Song of the Year: «Heavy Is the Crown», Linkin Park

Rock Artist of the Year: Shinedown

Best New Artist (Rock): Sleep Theory

Dance Song of the Year: «No Broke Boys», Disco Lines & Tinashe

Dance Artist of the Year: David Guetta

Latin Pop/Urban Song of the Year: «DtMF», Bad Bunny

Latin Pop/Urban Artist of the Year: Bad Bunny

Latin Pop/Urban Best New Artist: Beéle

Regional Mexican Song of the Year: Amor Bonito, Luis Angel «El Flaco»

Regional Mexican Artist of the Year: Grupo Frontera

Regional Mexican Best New Artist: Los Dos De Tamaulipas

K-pop Artist of the Year: ROSÉ

K-pop Group of the Year: Stray Kids

K-pop Song of the Year: «Golden» HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

K-Pop Best New Artist: Cortis

Songwriter of the Year: Amy Allen

Producer of the Year: Andrew Watt

Κατηγορίες που ψηφίστηκαν μέσω των social media

Favorite Broadway Debut:Tom Felton, «Harry Potter and the Cursed Child»

Favorite TikTok Dance:«MONA LISA», j-hope

Favorite Debut Album: «You’ll Be Alright, Kid», Alex Warren

Best Lyrics: «The Fate of Ophelia», Taylor Swift

Best Music Video: «The Fate of Ophelia», Taylor Swift

Favorite On Screen: Jimin and Jungkook, «Are You Sure?!»

Favorite Tour Photographer: Rahul Bhatt για τις KATSEYE

Favorite Soundtrack: KPop Demon Hunters

Favorite Tour Style: Taylor Swift, «Taylor Swift | The Eras Tour»

Favorite Tour Tradition: Coldplay, Crowd cam

Favorite K-Pop Collab: «Sweet Dreams (feat. Miguel)», j-hope και Miguel

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ