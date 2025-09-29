Βασίλης Μπισμπίκης: Μαζί με την Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση – Ο χορός τους

Το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, με νέες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως σχετικά με το τι προηγήθηκε. Ο ηθοποιός, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Τροχαία Κηφισιάς στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορείται για πρόκληση ζημιών σε οχήματα και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε με το όχημά του σε 10 σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα, προκαλώντας σημαντικές υλικές φθορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο από το κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, λίγο πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη

Το κρητικό γλέντι και ο χορός με τη Δανάη Παππά

Λίγες ώρες πριν από το σοβαρό περιστατικό, ο δημοφιλής ηθοποιός και σύντροφος της Δέσποινας Βανδή διασκέδαζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε κρητικό πανηγύρι στη Μεταμόρφωση.

Σε βίντεο που εξασφαλίστηκαν από την εκπομπή «Buongiorno», αποκαλύπτεται ότι το κέφι ήταν στο αποκορύφωμά του. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, εμφανώς ευδιάθετος, χοροπηδούσε και τραγουδούσε υπό τους ρυθμούς του δημοφιλούς κρητικού καλλιτέχνη, Γρηγόρη Σαμόλη.

Μάλιστα, στο ίδιο γλέντι βρισκόταν και η ηθοποιός Δανάη Παππά. Στο αποκλειστικό απόσπασμα, ο Βασίλης Μπισμπίκης και η πρωταγωνίστρια του «Άγιου Έρωτα» απαθανατίζονται να χορεύουν κρητικά τραγούδια μαζί, περνώντας ένα άκρως διασκεδαστικό βράδυ.

Το χρονικό αυτό αποκαλύπτει τις ξέφρενες στιγμές διασκέδασης του ηθοποιού λίγο πριν την εξέλιξη του μοιραίου ατυχήματος στη Φιλοθέη, που τον έφερε αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.