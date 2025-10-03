Λίγες ημέρες μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης προχώρησε σε μια κίνηση μεταμέλειας. Ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους κατοίκους και οδηγούς των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός μετέβη στην περιοχή φέρνοντας γλυκά, ως ένδειξη καλής θέλησης και μεταμέλειας.

Ιδιαίτερη ήταν η κίνησή του προς τη γυναίκα της οποίας η μάντρα του σπιτιού κατέρρευσε λόγω της σύγκρουσης του αυτοκινήτου του. Σε αυτήν, ο Βασίλης Μπισμπίκης πρόσφερε ένα τσουρέκι, ως χειρονομία για τη ζημιά που προκάλεσε.

Ωστόσο, η κίνηση του ηθοποιού δεν έπεισε όλους τους κατοίκους για τις καλές του προθέσεις. Οι αντιδράσεις διχάστηκαν, ειδικά μεταξύ εκείνων που είδαν τα αυτοκίνητά τους σοβαρά κατεστραμμένα.

Ένας από τους κατοίκους που βρήκε το αυτοκίνητό του σε κακή κατάσταση μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για τη μεταμέλεια του ηθοποιού.

«Θέλω να δηλώσω κάτι. Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα. Τώρα εγώ πηγαίνω στο συνεργείο να δω το κουφάρι του αμαξιού μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεθαύριο στο δικαστήριο», είπε κάτοικος της περιοχής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: