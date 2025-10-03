Βασίλης Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Η συνάντηση με κατοίκους της περιοχής

Με μία κίνηση που δείχνει την πρόθεσή του να αναλάβει πλήρως την ευθύνη, ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης για να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (27/09/2025).

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο 47χρονος ηθοποιός επισκέφθηκε τους ιδιοκτήτες των περιουσιών που επλήγησαν, μεταφέροντας τους την ειλικρινή του μεταμέλεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με αποκάλυψη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 από κάτοικο της περιοχής, ο Μπισμπίκης έφτασε κρατώντας γλυκά, δείχνοντας εμφανώς στεναχωρημένος για το συμβάν.

«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που συνομίλησε με τον ηθοποιό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να δώσει και εξηγήσεις για το ατύχημα και να διαβεβαιώσει τους κατοίκους ότι θα αποζημιωθούν για όλες τις φθορές.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε πως όσες ζημιές δεν καλυφθούν από την ασφαλιστική του εταιρεία, θα πληρωθούν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο. Επιπλέον, θέλοντας να εκφράσει την καλή του θέληση, προσκάλεσε τους παθόντες στη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί.

Στο στενό του περιβάλλον, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να έχει εκφράσει την απογοήτευση που του έχουν προκαλέσει οι συνέπειες του ατυχήματος. Όπως φέρεται να δήλωσε, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα είχε λειτουργήσει διαφορετικά.

