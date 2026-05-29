Γεωργιάδης: Το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης η νίκη για το Turkaegean

Στη νίκη της Ελλάδας για το Turkaegean στάθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, την χαρακτήρισε ως «το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης».

«Ωραιότερο δώρο για την σημερινή επέτειο της Αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων.

Ωραιότερο δώρο για την σημερινή επέτειο της Αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 29, 2026

Ευχαριστώ όλη τη νομική μας ομάδα και την τότε Διοίκηση του ΟΒΙ για τον συντονισμό και την μεγάλη μας εθνική επιτυχία. Η χρήση του όρου αυτού από την Τουρκία είναι πλέον παγκοσμίως παράνομη» ανέφερε.