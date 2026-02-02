Συγκινητικές στιγμές στα Grammy: Ο φόρος τιμής στον Όζι Όσμπορν και η αντίδραση της Σάρον (βίντεο)

Τεράστια συγκίνηση επικράτησε κατά την διάρκεια του φόρου τιμής προς τον θρύλο της ροκ Όζι Όσμπορν στα Grammy όταν η Σάρον, η Κέλι και ο Τζακ Όσμπορν δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους πάνω στη σκηνή των βραβείων.

Η τελετή των Grammy την Κυριακή (01/02) τίμησε τον θρύλο των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες, σε ηλικία 76 ετών αφήνοντας πίσω μία τεράστια μουσική κληρονομιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Σάρον Όσμπορν καθώς ο Yungblud τίμησε τη μνήμη του Όζι Όσμπορν. Η χήρα του θρυλικού μουσικού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, βλέποντας τον στενό οικογενειακό φίλο να αποτίει φόρο τιμής στον θρύλο της heavy metal.

Ο Yungblud, κατά κόσμον Ντόμινικ Χάρισον, μεγάλωσε θαυμάζοντας τον frontman των Black Sabbath, πριν εξελιχθούν σε φίλους.

Αρχικά, είπε: «Το να μεγαλώνεις αγαπώντας ένα είδωλο που σε βοηθά να ανακαλύψεις την ταυτότητά σου, όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως άνθρωπο, είναι κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αλλά το να καταφέρεις στη συνέχεια να τον γνωρίσεις, να τον τιμήσεις στην τελευταία του εμφάνιση και να λάβεις αυτό το βραβείο μου, είναι κάτι που δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω, σε αγαπάμε πολύ, Όζι».

Η Σάρον παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένη, καθώς ο 28χρονος συνέχισε: «Την τελευταία φορά που είδα τον Όζι Όσμπορν, με ρώτησε αν μπορούσε να κάνει κάτι για μένα και είπε ότι “η μουσική ήταν αρκετή”. Ο Θεός να ευλογεί τον Όζι Όσμπορν και ο Θεός να ευλογεί τη γ@νη ροκ μουσική».

Στην τελετή απονομής των 68ων μουσικών βραβείων, ο Yungblud βραβεύτηκε με το βραβείο Καλύτερης Rock Ερμηνείας για το τραγούδι «Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)», μια live διασκευή των Black Sabbath.