Grammy 2026: Θρίαμβος για τον Κέντρικ Λαμάρ – Μεγάλοι νικητές η Lady Gaga, ο Bad Bunny και η Μπίλι Άιλις (βίντεο)
Ιστορική η 68η απονομή των μουσικών βραβείων
Iστορική ήταν η 68η απονομή των μουσικών βραβείων Grammy, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, με παρουσιαστεί τον κωμικό Τρέβορ Νόα.
Απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κέντρικ Λαμάρ καθώς κατέκτησε τον τίτλο του ράπερ με τις περισσότερες βραβεύσεις στην ιστορία του θεσμού.
Συγκεκριμένα, κέρδισε 5 βραβεία μεταξύ των οποίων το κορυφαίο Record of the Year για το κομμάτι “Luther” (μαζί με τη SZA) και σάρωσε τις κατηγορίες Rap με το άλμπουμ “GNX” (Best Rap Album, Best Rap Performance), ξεπερνώντας τον Jay-Z σε συνολικά βραβεία στην ιστορία της hip hop.
Την ίδια στιγμή, ο Bad Bunny απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos», το οποίο έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κατακτά αυτή την κατηγορία. Επίσης, βραβεύτηκε στις κατηγορίες Best Música Urbana Album και Best Global Music Performance.
Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης στην ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου είπε: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE έξω. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί. Επίσης, θα πω στους ανθρώπους ότι ξέρω ότι είναι δύσκολο να μην μισείς αυτές τις μέρες και μερικές φορές σκεφτόμουν ότι μολυνόμαστε [contaminados], δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας. Αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ».
Παράλληλα, η Lady Gaga επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή, κερδίζοντας τρεις σημαντικές διακρίσεις, ενώ η Μπίλι Άιλις κέρδισε το Τραγούδι της Χρονιάς. Συνολικά, η τελετή αποτέλεσε έναν ζωντανό εορτασμό της πολυφωνίας, της καινοτομίας και της διαρκούς εξέλιξης της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.
Η Olivia Dean αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις, επικρατώντας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία με ονόματα όπως οι Katseye, The Marías, Addison Rae και Leon Thomas. Η νίκη της υπογραμμίζει την προσήλωση της Ακαδημίας στην ανάδειξη και στήριξη των πιο υποσχόμενων νέων φωνών της μουσικής βιομηχανίας.
Ακόμη στις pop κατηγορίες, η Lola Young κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σόλο Ποπ Ερμηνείας για το Messy.
Το βραβείο Καλύτερης Rap Ερμηνείας απονεμήθηκε στους Clipse για το Chains & Whips, με τη συμμετοχή του Kendrick Lamar και του Pharrell Williams.
Στις rock και alternative κατηγορίες, το Καλύτερο Rock Άλμπουμ κέρδισαν οι Turnstile με το Never Enough, ενώ οι The Cure επικράτησαν στο Καλύτερο Alternative Μουσικό Άλμπουμ με το Songs of a Lost World και στην Καλύτερη Alternative Ερμηνεία με το Alone. Το βραβείο Καλύτερου Rock Τραγουδιού απονεμήθηκε στους Nine Inch Nails για το As Alive as You Need Me to Be, ενώ ο Yungblud κέρδισε την Καλύτερη Rock Ερμηνεία και οι Turnstile την Καλύτερη Metal Ερμηνεία.
Στον χώρο της R&B, το άλμπουμ Mutt του Leon Thomas αναδείχθηκε Καλύτερο R&B Άλμπουμ, ενώ η Kehlani ξεχώρισε τόσο στην Καλύτερη R&B Ερμηνεία όσο και στο Καλύτερο R&B Τραγούδι με το Folded. Ο Leon Thomas απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας.
στην κατηγορία Καλύτερης African Music Ερμηνείας επικράτησε η Tyla με το PUSH 2 START, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της αφρικανικής ποπ.
Ιστορική στιγμή αποτέλεσε η απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού Γραμμένου για Οπτικοακουστικό Μέσο στους Huntr/x για το Golden από το KPop Demon Hunters. Το soundtrack της ταινίας Sinners αναδείχθηκε Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack, ενώ το Anxiety της Doechii κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Video.
Στις τεχνικές και ειδικές κατηγορίες, ο Cirkut αναδείχθηκε Παραγωγός της Χρονιάς και η Amy Allen Τραγουδοποιός της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της δημιουργικής δουλειάς πίσω από τη σκηνή.
Ο Δαλάι Λάμα κέρδισε το πρώτο του Grammy για ηχογραφημένο βιβλίο – αφήγηση, ενώ το τραγούδι «Golden» από το «KPop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο τραγουδιού που γράφτηκε για οπτικά μέσα. Είναι η πρώτη φορά που ένα συγκρότημα K-pop κερδίζει Grammy. Το πρώτο του Grammy έλαβε ο βετεράνος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Φέτος, τα Grammy εμπλουτίστηκαν με δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ και Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργικότητα και την παράδοση.
«Κάθε χρόνο επανεξετάζουμε τις κατηγορίες και τους κανόνες των βραβείων, με στόχο να τους βελτιώνουμε και να τιμούμε τη δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.
Αναλυτικά οι νικητές:
Άλμπουμ της χρονιάς
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Ηχογράφηση της Χρονιάς
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Τραγούδι της Χρονιάς
Billie Eilish – Wildflower
Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία
Lola Young – Messy
Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ
Lady Gaga – Mayhem
Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ
Jelly Roll – Beautifully Broken
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
Kendrick Lamar – GNX
Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση
Lady Gaga – Abracadabra
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Καλύτερο Rap Τραγούδι
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off
Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
Leon Thomas – Mutt
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
Turnstile – Never Enough
Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ
FKA twigs – Eusexua
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Καλύτερη Metal Ερμηνεία
Turnstile – Birds
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
Kehlani – Folded
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Καλύτερο R&B Τραγούδι
Kehlani – Folded
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ
The Cure – Songs of a Lost World
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ
Zach Top – Ain’t In It for My Health
Καλύτερη Global Music Ερμηνεία
Bad Bunny – EoO
Καλύτερο Rock Τραγούδι
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Καλύτερο Country Τραγούδι
Tyler Childers – Bitin’ List
Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία
The Cure – Alone
Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα
Sinners
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
Doechii – Anxiety
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα
Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)
Καλύτερο Folk Άλμπουμ
I’m With Her – Wild and Clear and Blue
Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση
Tame Impala – End of Summer
Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία
Tyla – PUSH 2 START
Καλύτερη Jazz Ερμηνεία
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία
Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Παραγωγός της Χρονιάς
Cirkut
Στιχουργός της Χρονιάς
Amy Allen
