Grammy 2026: Θρίαμβος για τον Κέντρικ Λαμάρ – Μεγάλοι νικητές η Lady Gaga, ο Bad Bunny και η Μπίλι Άιλις (βίντεο)

Iστορική ήταν η 68η απονομή των μουσικών βραβείων Grammy, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, με παρουσιαστεί τον κωμικό Τρέβορ Νόα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κέντρικ Λαμάρ καθώς κατέκτησε τον τίτλο του ράπερ με τις περισσότερες βραβεύσεις στην ιστορία του θεσμού.

Συγκεκριμένα, κέρδισε 5 βραβεία μεταξύ των οποίων το κορυφαίο Record of the Year για το κομμάτι “Luther” (μαζί με τη SZA) και σάρωσε τις κατηγορίες Rap με το άλμπουμ “GNX” (Best Rap Album, Best Rap Performance), ξεπερνώντας τον Jay-Z σε συνολικά βραβεία στην ιστορία της hip hop.

Την ίδια στιγμή, ο Bad Bunny απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos», το οποίο έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κατακτά αυτή την κατηγορία. Επίσης, βραβεύτηκε στις κατηγορίες Best Música Urbana Album και Best Global Music Performance.

Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης στην ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου είπε: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE έξω. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί. Επίσης, θα πω στους ανθρώπους ότι ξέρω ότι είναι δύσκολο να μην μισείς αυτές τις μέρες και μερικές φορές σκεφτόμουν ότι μολυνόμαστε [contaminados], δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας. Αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ».

Παράλληλα, η Lady Gaga επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή, κερδίζοντας τρεις σημαντικές διακρίσεις, ενώ η Μπίλι Άιλις κέρδισε το Τραγούδι της Χρονιάς. Συνολικά, η τελετή αποτέλεσε έναν ζωντανό εορτασμό της πολυφωνίας, της καινοτομίας και της διαρκούς εξέλιξης της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

Η Olivia Dean αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις, επικρατώντας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία με ονόματα όπως οι Katseye, The Marías, Addison Rae και Leon Thomas. Η νίκη της υπογραμμίζει την προσήλωση της Ακαδημίας στην ανάδειξη και στήριξη των πιο υποσχόμενων νέων φωνών της μουσικής βιομηχανίας.

Ακόμη στις pop κατηγορίες, η Lola Young κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σόλο Ποπ Ερμηνείας για το Messy.

Το βραβείο Καλύτερης Rap Ερμηνείας απονεμήθηκε στους Clipse για το Chains & Whips, με τη συμμετοχή του Kendrick Lamar και του Pharrell Williams.

Στις rock και alternative κατηγορίες, το Καλύτερο Rock Άλμπουμ κέρδισαν οι Turnstile με το Never Enough, ενώ οι The Cure επικράτησαν στο Καλύτερο Alternative Μουσικό Άλμπουμ με το Songs of a Lost World και στην Καλύτερη Alternative Ερμηνεία με το Alone. Το βραβείο Καλύτερου Rock Τραγουδιού απονεμήθηκε στους Nine Inch Nails για το As Alive as You Need Me to Be, ενώ ο Yungblud κέρδισε την Καλύτερη Rock Ερμηνεία και οι Turnstile την Καλύτερη Metal Ερμηνεία.

Στον χώρο της R&B, το άλμπουμ Mutt του Leon Thomas αναδείχθηκε Καλύτερο R&B Άλμπουμ, ενώ η Kehlani ξεχώρισε τόσο στην Καλύτερη R&B Ερμηνεία όσο και στο Καλύτερο R&B Τραγούδι με το Folded. Ο Leon Thomas απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας.

στην κατηγορία Καλύτερης African Music Ερμηνείας επικράτησε η Tyla με το PUSH 2 START, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της αφρικανικής ποπ.

Ιστορική στιγμή αποτέλεσε η απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού Γραμμένου για Οπτικοακουστικό Μέσο στους Huntr/x για το Golden από το KPop Demon Hunters. Το soundtrack της ταινίας Sinners αναδείχθηκε Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack, ενώ το Anxiety της Doechii κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Video.

Στις τεχνικές και ειδικές κατηγορίες, ο Cirkut αναδείχθηκε Παραγωγός της Χρονιάς και η Amy Allen Τραγουδοποιός της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της δημιουργικής δουλειάς πίσω από τη σκηνή.

Ο Δαλάι Λάμα κέρδισε το πρώτο του Grammy για ηχογραφημένο βιβλίο – αφήγηση, ενώ το τραγούδι «Golden» από το «KPop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο τραγουδιού που γράφτηκε για οπτικά μέσα. Είναι η πρώτη φορά που ένα συγκρότημα K-pop κερδίζει Grammy. Το πρώτο του Grammy έλαβε ο βετεράνος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φέτος, τα Grammy εμπλουτίστηκαν με δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ και Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργικότητα και την παράδοση.

«Κάθε χρόνο επανεξετάζουμε τις κατηγορίες και τους κανόνες των βραβείων, με στόχο να τους βελτιώνουμε και να τιμούμε τη δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Αναλυτικά οι νικητές:

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Τραγούδι της Χρονιάς

Billie Eilish – Wildflower

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Lola Young – Messy

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Lady Gaga – Mayhem

Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

Jelly Roll – Beautifully Broken

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar – GNX

Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Lady Gaga – Abracadabra

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Καλύτερο Rap Τραγούδι

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Leon Thomas – Mutt

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Turnstile – Never Enough

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Turnstile – Birds

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Kehlani – Folded

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

The Cure – Songs of a Lost World

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Zach Top – Ain’t In It for My Health

Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List

Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

The Cure – Alone

Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

Sinners

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Doechii – Anxiety

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)

Καλύτερο Folk Άλμπουμ

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Tame Impala – End of Summer

Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Tyla – PUSH 2 START

Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Παραγωγός της Χρονιάς

Cirkut

Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen