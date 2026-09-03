Μαρία Αναστασοπούλου για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά: “Χρειάστηκαν κάποιοι μήνες για να συνειδητοποιήσω την καινούρια κατάσταση”

Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε χωρίς δισταγμό για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά, μετά από πολλά χρόνια κοινής πορείας. Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος μεταξύ άλλων μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το τέλος της σχέσης τους στον Αστέρη Κασιμάτη και το περιοδικό ΟΚ!, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε.

“Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Τα Παιδιά της Αλλαγής», στον ΣΚΑΪ 100.3, που φέτος διανύει τη 13η σεζόν. Είναι ευλογία όταν οι όροι με τους οποίους δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει είναι τέτοιοι που μπορούν να συνεχίσουν το επαγγελματικό σκέλος εκεί που το άφησαν πριν. Στη δική μας περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά”, ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου.

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“Μετά τον χωρισμό έμαθα ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις και να βρεις τρόπους να προσαρμοστείς σε μία νέα, πολύ διαφορετική κατάσταση απ’ ό,τι είχες βιώσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικό μάθημα”, αποκάλυψε η Μαρία Αναστασοπούλου για το τέλος της σχέσης της με τον Γιάννη Κολοκυθά.

“Χρειάστηκαν κάποιοι μήνες προκειμένου να συνειδητοποιήσω την καινούρια κατάσταση. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπήρξε μέρα που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητα. Ήρθαν όλα ως συνέχεια, γιατί συνέβησαν με τον ομαλό και σωστό τρόπο”, παραδέχτηκε η Μαρία Αναστασοπούλου.