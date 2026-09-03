Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους – Το ξεχωριστό πάρτι και η συγκινητική εξομολόγηση ως μαμά

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής πέρασαν μία πολύ ξεχωριστή ημέρα καθώς ο γιος τους, Ορφέας, συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά στιγμιότυπα από τα πρώτα γενέθλια του γιου της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την όμορφη γιορτή που ετοίμασαν για εκείνον.

“Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο! Και δεν θα μπορούσε να είχε σβήσει το πρώτο του κεράκι σε πιο όμορφη τούρτα από αυτή που έφτιαξε η υπέροχη @sofiaantoniadi_ ! Όπως και όλα τα υπόλοιπα γλυκά φυσικά!

365 μέρες λοιπόν! Ευτυχώς υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο ημερολόγιο γιατί ο χρόνος ήταν σχετικός όλον αυτό τον καιρό… άλλοτε συρρικνωνόταν και άλλοτε μια στιγμή κρατούσε για πάντα!”, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.