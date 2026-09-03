Λένα Ζευγαρά για Σταμάτη Γονίδη: «Είναι ένα “τέρας” γνώσεων – Μπορώ να τον ακούω ώρες να μιλάει»

Η Λένα Ζευγαρά ετοιμάζεται για τη νέα της συνεργασία με τον Σταμάτη Γονίδη και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Λίγο πριν την πρεμιέρα τους στο «Vogue Club», η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για τον σπουδαίο ερμηνευτή, μη διστάζοντας να κρύψει την χαρά της.

“Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα «Α, κι αυτό. Έχει πει κι αυτό». Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής”, ανέφερε η Λένα Ζευγαρά.

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“Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα “Α, κι αυτό. Έχει πει κι αυτό”. Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής”, είπε στη συνέχεια η Λένα Ζευγαρά.

“Καταρχάς είναι, είναι «τέρας» γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο. Του λέω «Σταμάτη, περίμενε», του λέω «για να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις». Μου τραγούδησε. Έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο. Δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα. Μου λέει «Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο». Μου λέει «Θα το μάθεις από το τηλέφωνο» και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο. Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του”, συνέχισε η Λένα Ζευγαρά.