Survivor: Κατέρρευσε ο Χρήστος Μυλωνάς και αποχώρησε με φορείο

Στο Survivor, το βράδυ της Κυριακής, οι παίκτες πέρασαν στιγμές έντονης ανησυχίας, όταν ο Χρήστος Μυλωνάς από την μπλε ομάδα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε ενώ μιλούσε ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός.

Ο 40χρονος ηθοποιός, μέλος των “Επαρχιωτών”, ήταν παραταγμένος μαζί με τους συμπαίκτες του όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε. Οι συμπαίκτες του αντέδρασαν άμεσα, ξαπλώνοντάς τον και δίνοντάς του νερό, ενώ οι διασώστες έφτασαν γρήγορα με φορείο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Γιώργος Λιανός, μετά το περιστατικό, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλοι οι παίκτες στο νησί, προσθέτοντας ότι ο Χρήστος συνήλθε γρήγορα. Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι ο παίκτης από το πρωί φαινόταν κάπως αδιάθετος.