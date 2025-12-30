Survivor 2026: Στη δημοσιότητα άλλοι 3 παίκτες που θα βρεθούν στην ομάδα των “Αθηναίων” (vid)

Το Survivor 2026 ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή στις οθόνες μας, με τον Γιώργο Λιανό να αναλαμβάνει ξανά το τιμόνι της παρουσίασης. Η μεγάλη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, εγκαινιάζοντας το νέο concept «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», με τους παίκτες να διεκδικούν το εντυπωσιακό έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Η ομάδα των «Αθηναίων» αρχίζει ήδη να παίρνει μορφή, καθώς μετά την παρουσίαση των τριών πρώτων ανδρών, του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, του Αλέξανδρου Κούρτοβικ και του Γιάννη Στίνη, αποκαλύφθηκαν ακόμα τρία πρόσωπα μέσα από την εκπομπή «Το ’χουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Survivor 2026: Αποκαλύφθηκαν οι 3 πρώτοι παίκτες – Πότε κάνει πρεμιέρα το ριάλιτι επιβίωσης

Η 24χρονη personal trainer Βασιλική Μουντή μπαίνει στο παιχνίδι με μεγάλη αποφασιστικότητα, ενώ η 30χρονη Ελισάβετ Σεκερτζή δηλώνει έτοιμη να κυνηγήσει το μεγάλο έπαθλο από την πρώτη στιγμή.

Την εξάδα των Αθηναίων συμπληρώνει ο 27χρονος Γιώργος Καραϊσανίδης, ο οποίος ποντάρει τόσο στη φυσική του κατάσταση όσο και στη στρατηγική που απαιτεί η επιβίωση στον Άγιο Δομίνικο.

Με τους πρώτους έξι παίκτες της πρωτεύουσας να έχουν ήδη συστηθεί στο κοινό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αντίπαλη ομάδα των «Επαρχιωτών», τα μέλη της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, ολοκληρώνοντας το παζλ των συμμετοχών για τη νέα σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: