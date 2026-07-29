Φωτιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί της Τετάρτης 29/7, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τη φωτιά στον Τύρναβο περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρναβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.