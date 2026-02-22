Στην Εύβοια ο Παύλος Ντε Γκρες για το τριήμερο της Αποκριάς – Η θερμή υποδοχή των κατοίκων

Την Εύβοια επέλεξε να επισκεφθεί σήμερα (22/2), Κυριακή της Αποκριάς, ο Παύλος Ντε Γκρες, πραγματοποιώντας στάση στην Αμάρυνθο όπου είχε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Αργύρη, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα.

Σύμφωνα με το eviaonline , ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στην παραθαλάσσια κωμόπολη της Εύβοιας, και επέλεξε το γνωστό ουζερί «Η Γοργόνα» για να απολαύσει θαλασσινές γεύσεις και παραδοσιακούς μεζέδες.

Αν και η επίσκεψη είχε ιδιωτικό χαρακτήρα, δεν έλειψαν οι σύντομες συνομιλίες με πολίτες της περιοχής με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θερμό και φιλικό.