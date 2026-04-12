Εύβοια: Απρόοπτο με το Άγιο Φως – Έσβησε πριν φτάσει στους πιστούς (Βίντεο)

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια της τελετής του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κριεζών. Τη στιγμή που ο ιερέας έβγαινε από το ιερό για να μεταδώσει το Άγιο Φως στους πιστούς, δημιουργήθηκε συνωστισμός, καθώς αρκετοί έσπευσαν να ανάψουν πρώτοι τις λαμπάδες τους. Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, το κερί που κρατούσε ο ιερέας έσβησε.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αμηχανία, με τους παρευρισκόμενους να περιμένουν την εξέλιξη. Ο ιερέας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του, επέστρεψε στο ιερό, άναψε ξανά το κερί και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία.

Τη στιγμή του συμβάντος ακούστηκε ένα αυθόρμητο «ωωωωω!» από το εκκλησίασμα, το οποίο γρήγορα μετατράπηκε σε χαμόγελα και γέλια. Παρά τη μικρή αναστάτωση, η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ανάστασης δεν χάθηκε· αντίθετα, το περιστατικό έδωσε έναν πιο ανθρώπινο και ελαφρώς χιουμοριστικό τόνο στη βραδιά.