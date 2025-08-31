Στέλλα Ανδρεάδου – Το βιογραφικό της παίκτριας του Exathlon

Η Στέλλα Ανδρεάδου, που μας συστήθηκε μέσα από το Survivor 2022, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για να μας αποδείξει για ακόμη μια φορά τις αθλητικές της ικανότητες. Με ένα πλούσιο βιογραφικό στον χώρο του αθλητισμού και μια ισχυρή προσωπικότητα, η Θεσσαλονικιά αθλήτρια είναι έτοιμη να κατακτήσει την κορυφή στο «Exathlon».

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

H ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Στέλλα Ανδρεάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Μαΐου του 1991 και είναι 34 ετών. Η αγάπη της για τη γυμναστική φάνηκε από την παιδική της ηλικία, οδηγώντας την τελικά να σπουδάσει Φυσική Αγωγή. Παράλληλα με τις σπουδές της, η Στέλλα δοκίμασε διάφορα αθλήματα, όπως το χάντμπολ και το μπάσκετ, αλλά η μεγάλη της αγάπη ήταν το ποδόσφαιρο.

Από την ηλικία των 11 ετών, η Στέλλα Ανδρεάδου έδειξε το ταλέντο της στο ποδόσφαιρο. Η πορεία της ήταν εντυπωσιακή, αφού για δέκα χρόνια διετέλεσε αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Εκτός από την ποδοσφαιρική της καριέρα, η Στέλλα επέκτεινε τις γνώσεις της λαμβάνοντας δίπλωμα διαιτητή ποδοσφαίρου και ναυαγοσωστικής.

Από το Μπέρμιγχαμ στα τηλεοπτικά πλατό

Πριν την εμφάνισή της στο Survivor 2022, η Στέλλα Ανδρεάδου εργαζόταν στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας ως καθηγήτρια ειδικής αγωγής. Παράλληλα, η αγάπη της για τον αθλητισμό την οδήγησε να δοκιμάσει και τη δημοσιογραφία, εργαζόμενη για ένα μικρό διάστημα ως συντάκτρια σε γνωστή αθλητική εφημερίδα.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Στέλλα έκανε την είσοδό της στο Survivor, όπου το αθλητικό της πνεύμα και η μαχητικότητά της την έκαναν να ξεχωρίσει.

Πλέον, ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση του Exathlon, με τη σωματική της κατάσταση να αποτελεί το δυνατότερο όπλο της.