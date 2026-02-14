Στάθης Αγγελόπουλος – Το βιογραφικό του ταλαντούχου τραγουδιστή και γιου του Μανώλη Αγγελόπουλου

Ο Στάθης Αγγελόπουλος είναι τραγουδιστής με βαρύ βιογραφικό από μικρή ηλικία και γιος του κορυφαίου Μανώλη Αγγελόπουλου και της Αννούλας Βασιλείου. Έχει καταφέρει πολλά από τα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει να γίνουν επιτυχία, ενώ έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία και η καταγωγή του

Είναι γεννημένος στην Ελλάδα, ωστόσο έχει τσιγγάνικη καταγωγή. Όσον αφορά την ηλικία του, ο Στάθης Αγγελόπουλος είναι γεννημένος στις 29 Νοεμβρίου του 1965 και είναι 60 ετών.

Λίγα λόγια για την ενασχόληση με την μουσική

Ο Στάθης Αγγελόπουλος όντας ο γιος του Μανώλη Αγγελόπουλου και της Αννούλας Βασιλείου από μικρή ηλικία είχε άμεση σχέση με την μουσική. Το ταλέντο του δεν άργησε να φανεί, γεγονός το οποίο κατάλαβαν γρήγορα οι γονείς του και σε ηλικία 17 ετών ξεκίνησε να κάνει τις πρώτες του επαγγελματικές εμφανίσεις. Τα ιδιαίτερα γυρίσματά του σε συνδυασμό με την ξεχωριστή χροιά του αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία τα οποία τον έκαναν γρήγορα γνωστό και σε ηλικία 20 ετών κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο.

Μεταξύ άλλων πολλά τραγούδια του έχουν καταφέρει να γίνουν διαχρονικές επιτυχίες, ενώ κάθε του εμφάνιση σημειώνει τεράστια επιτυχία. Όλα αυτά τα χρόνια έχει εμφανιστεί σε πολλά νυχτερινά κέντρα τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδας και ο Στάθης Αγγελόπουλος έχει καταφέρει να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού.

Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO

Η προσωπική του ζωή

Γενικότερα ο Στάθης Αγγελόπουλος έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή κι έτσι είναι γνωστό ότι έχει κάνει δύο γάμους και έχει αποκτήσει συνολικά δύο παιδιά. Η πρώτη του σύζυγος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών από καρκίνο, γεγονός το οποίο τον σημάδεψε και στάθηκε δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της.

Από τον δεύτερο γάμο του με την Μαρία Κουτσαντώνη ο οποίος κράτησε περίπου 7 χρόνια απέκτησε έναν γιο, τον Μανώλη, στον οποίο έδωσε το όνομα του πατέρα του. Την 13χρονη κόρη του, Φαίη-Άννα, απέκτησε από την τρίτη του σύντροφο, Παρή Παπαδημητρίου, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλειά της.