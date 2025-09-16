Στάθης Αγγελόπουλος: «Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας με την πρώην σύζυγό μου»

Για σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, είχε προγραμματιστεί η δίκη του Στάθη Αγγελόπουλου για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. O τραγουδιστής εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (16/9) στα δικαστήρια μαζί με τον δικηγόρο του και έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Θα αναβάλει σήμερα το δικαστήριο λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θα μας δώσει νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Αυτό περιμένω και τίποτα άλλο. Είναι λογικό ότι θα τη συναντήσω την πρώην σύζυγό μου εδώ στα δικαστήρια», ανέφερε αρχικά ο Στάθης Αγγελόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας. Ούτε είχαμε σχέσεις, ούτε έχουμε, ούτε θέλω να έχουμε. Θέλω να τελειώσει όλο αυτό όμορφα, χωρίς φασαρίες και γκρίνιες και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Έχω κουραστεί με τη Μαρία Κουτσαντώνη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό».

Η δίκη, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αναμένεται να πάρει αναβολή, λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του Στάθη Αγγελόπουλου και της πρώην συζύγου του, που συνέβη τον Ιούνιο στο σπίτι όπου μένει ο γιος τους.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: