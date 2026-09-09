Έμφραγμα και εγκεφαλικό: Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη και την αποκατάσταση 

Τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας.

Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποκατάσταση, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπισή τους και η φυσικοθεραπεία, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας που γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου, με το μήνυμα «8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα», καλεί τους πολίτες να κάνουν την κίνηση μέρος της καθημερινότητας τους. Υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για μια μεγαλύτερη, πιο υγιή και πιο ενεργή ζωή.

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Η φυσικοθεραπεία πριν το εγκεφαλικό

Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να:

-Διαχειρίζονται μακροχρόνιες παθήσεις

-Αυξήσουν με ασφάλεια τη σωματική τους δραστηριότητα

-Εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους

-Υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες

-Διατηρήσουν έναν περισσότερο ενεργό τρόπο ζωής

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Πρόληψη μέσω της κίνησης

•1 στους 4 ανθρώπους θα υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να προληφθούν μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου και της υιοθέτησης ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.

•30 λεπτά άσκησης, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%.

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•Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να συμβουλεύσει κάθε άνθρωπο πώς να ασκείται με ασφάλεια, ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, τις ανάγκες και τυχόν προβλήματα υγείας.

Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό

Η αποκατάσταση μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάρρωσης, ενώ το 73% των επιζώντων από εγκεφαλικό παρουσιάζει πτώση κατά τον πρώτο χρόνο μετά το εγκεφαλικό.

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Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό να βελτιώσουν την ισορροπία, τη βάδιση, την κινητικότητα και τη σωματική τους λειτουργία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου πτώσης.

Για γερή καρδιά

Η Φυσικοθεραπεία, ως Επιστήμη της Κίνησης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη, την θεραπευτική διαχείριση και την αποκατάσταση και ο Φυσικοθεραπευτής, μπορεί να συμβάλει στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας:

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-Εντοπίζοντας προειδοποιητικά σημάδια και προωθώντας την έγκαιρη δράση

-Εντοπίζοντας άτομα υψηλότερου κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

-Παρέχοντας ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης

Κίνηση για υγιή καρδιά

-Η αερόβια άσκηση συμβάλλει στη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής υγείας

-Η άσκηση με αντιστάσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής δύναμης

-Οι ασκήσεις ισορροπίας και ευλυγισίας βοηθούν το άτομο να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια

Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι ίδια για όλους. Χρειάζεται να είναι σωστά σχεδιασμένη για τον καθένα. Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να σχεδιάσει ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, το ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Καθοριστική η σημασία της πρόληψης

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, περισσότερες από 20,5 εκατομμύρια ζωέςχάνονται από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 30% όλων των θανάτων παγκοσμίως.Το 85% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε καρδιακή προσβολή και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η πρόληψη, επομένως, δεν αποτελεί μόνο ατομική υπόθεση. Αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας υγείας.