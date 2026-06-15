Σταμάτης Γονίδης: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι “Να γυρνούσε πίσω”

Νέο τραγούδι κυκλοφόρησε ο Σταμάτης Γονίδης, με τίτλο “Να γυρνούσε πίσω”, το οποίο είναι σε μουσική και παραγωγή του βραβευμένου με Grammy award, Αντρέα Γιατράκου και σε στίχους του Βασίλη Δήμα.

Viral έχει γίνει ήδη η νέα μουσική πρόταση του Σταμάτη Γονίδη, και εντυπωσιάζει με την ευφάνταστη ενορχήστρωση και την ερμηνεία του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή.

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Σημειώνεται ότι η οπτικοποίηση του τραγουδιού έγινε με τεχνητή νοημοσύνη.

Κυκλοφορεί από την Sonar music.