ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι “Να γυρνούσε πίσω”

Η οπτικοποίηση του τραγουδιού έγινε με τεχνητή νοημοσύνη

Σταμάτης Γονίδης: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι “Να γυρνούσε πίσω”
DEBATER NEWSROOM

Νέο τραγούδι κυκλοφόρησε ο Σταμάτης Γονίδης, με τίτλο “Να γυρνούσε πίσω”, το οποίο είναι σε μουσική και παραγωγή του βραβευμένου με Grammy award, Αντρέα Γιατράκου και σε στίχους του Βασίλη Δήμα.

Viral έχει γίνει ήδη η νέα μουσική πρόταση του Σταμάτη Γονίδη, και εντυπωσιάζει με την ευφάνταστη ενορχήστρωση και την ερμηνεία του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η οπτικοποίηση του τραγουδιού έγινε με τεχνητή νοημοσύνη.

Κυκλοφορεί από την Sonar music.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ