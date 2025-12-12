Εβίτα Σερέτη: «Είχα πονοκέφαλο – Με άγγιξε ο Σταμάτης Γονίδης στο μέτωπο, προσευχήθηκε και μου πέρασε»

Η Εβίτα Σερέτη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του «Happy Day», λίγο πριν την πρεμιέρα της με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Τερλέγκα. Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε ένα συμβάν που είχε με τον πονοκέφαλο και τον γνωστό καλλιτέχνη, Σταμάτη Γονίδη.

Όλα όσα είπε η Εβίτα Σερέτη

«Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα ντουέτο που είχαμε μαζί και είχα τρομερό πονοκέφαλο. Του λέω “Σταμάτη, δεν νιώθω καλά”. Έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε μία προσευχή, δηλαδή προσευχήθηκε στον Χριστό ο άνθρωπος και μου πέρασε ο πονοκέφαλος», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Αυτό συνέβη σε μένα και μπορώ να το πω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σιγουριά», αποκάλυψε η Εβίτα Σερέτη.

Να αναφέρουμε ότι ο Βασίλης Τερλέγκας, ο Γιάννης Καψάλης και η Εβίτα Σερέτη ξεκινούν τις εμφανίσεις τους από σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Θα εμφανίζονται στο ROX Music Hall (Κρήτης 1, Ταύρος) και μαζί τους θα είναι και ο σολίστας Μάκης Τσίκος.

