Λαχταριστός κι εύκολος σολομός πλακί στο φούρνο

Ο σολομός πλακί είναι από εκείνα τα πιάτα που συνδυάζουν ευκολία και γεύση, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Η προετοιμασία του γίνεται γρήγορα και απλά, ενώ τα περισσότερα υλικά που χρειάζονται για τη συνταγή είναι πιθανό να βρίσκονται ήδη στην κουζίνα μας.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για την συνταγή και βήμα προς βήμα την εκτέλεσή της:

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ΥΛΙΚΑ

3-4 φέτες σολομό

5 πατάτες

1 κρεμμύδι ξερό

1 ντομάτα χωρίς φλούδα

Μαϊντανό

Ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Καθαρίζουμε τις πατάτες μας και τις κόβουμε κυδωνάτες. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε πατάτες baby.

Τοποθετούμε τον σολομό σε ένα πυρέξ ή ταψί και ρίχνουμε αλάτι πιπέρι και ρίγανη και από τις 2 πλευρές του.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα μας και τα ρίχνουμε μέσα στο ταψί μας.

Έπειτα ρίχνουμε μαϊντανό, ελαιόλαδο και λίγο νερό και τοποθετούμε το ταψί στο φούρνο μας.

Ψήνουμε για 1-1.30 ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να πάρει χρώμα.

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Ο σολομός μας είναι έτοιμος. Καλή απόλαυση!