10 χρόνια «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Η πρωινή συνήθεια του Σαββατοκύριακου επιστρέφει

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επιστρέφει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 09:45, συνεχίζοντας για ακόμη μία χρονιά να καταγράφει την επικαιρότητα μέσα από το ρεπορτάζ, την έρευνα με ζωντανές συνδέσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Ο Νίκος Μάνεσης και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βρίσκονται για 10η χρονιά στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο με αμεσότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα και πρωταγωνιστή τον τηλεθεατή.

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Συγκεκριμένα, για άλλη μια χρονιά η εκπομπή δίνει βήμα στον τηλεθεατή μεταφέροντας το δικό του ρεπορτάζ από τη γειτονιά του στην μικρή οθόνη, καταγράφοντας την προσωπική του ιστορία, τα ταξίδια του, την καινοτομία του.

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συνεχίζει να φωτίζει κάθε πλευρά της επικαιρότητας. Γιατί πίσω από κάθε γεγονός υπάρχουν άνθρωποι. Και πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Με την εμπειρία και την ανεξάρτητη δημοσιογραφική του ματιά, ο Νίκος Μάνεσηςπαραμένει πιστός σε μια ενημέρωση που δεν αρκείται στην καταγραφή των γεγονότων, αλλά αναζητά την ουσία τους.

Μια ενημέρωση που συνομιλεί με την κοινωνία, αναδεικνύει όσα πραγματικά την απασχολούν και δίνει χώρο στις φωνές που έχουν σημασία.