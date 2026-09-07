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Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: Τι συνέβη

"Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;"

Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: Τι συνέβη
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Γιούλικα Σκαφιδά χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου ενημερώνοντας τους ακολούθους της για την ξαφνική περιπέτεια που αντιμετώπισε.

Ειδικότερα, η Γιούλικα Σκαφιδά γνωστοποίησε ότι έπαθε κολικό νεφρού, κάνοντας ωστόσο χιούμορ, παρά την δυσκολία που πέρασε. Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία που κοινοποίησε:

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Φωτογραφία

“Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;”, έγραψε στην ανάρτησή της η Γιούλικα Σκαφιδά.

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