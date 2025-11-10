Σοκαριστικό τροχαίο για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου – Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του (vid)

Εφιαλτικές στιγμές έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11) ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, όταν ενεπλάκη σε ένα σοκαριστικό τροχαίο ενώ επέστρεφε από συναυλία του στην Πάφο. Ο μουσικός γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το όχημά του καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ειδικότερα, το ατύχημα συνέβη όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα ζωάκι που βρέθηκε ξαφνικά στον δρόμο, ο Μαυρίκιος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με δύναμη στα κιγκλιδώματα.

Εμφανώς σοκαρισμένος αλλά καλά στην υγεία του, ο Κύπριος καλλιτέχνης μίλησε ζωντανά το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα έζησε, τονίζοντας ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη που είναι ζωντανός.

«Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, δεν ήταν το παιδί μέσα και ευτυχώς ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο και δεν ήμουν με κάποια άλλα της πόλης που κινούμαστε. Επέστρεφα από την Πάφο. Πήγα να αποφύγω ένα ζωάκι και έφυγα στο αντίθετο ρεύμα. Ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος», τόνισε ο γνωστός μουσικός.

«Δεν θυμάμαι τίποτα, έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα… Έκανα εξετάσεις, αξονικές τα πάντα, αλλά έχω αφόρητους πόνους σε όλο το σώμα. Δεν έχει σπάσει κάτι, θα χρειαστεί όμως αρκετός χρόνος για να επανέλθουν όλα», συμπλήρωσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: